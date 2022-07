ALBUM: THE INFLORESCENCE Remember What I Look Like

“Remember What I Look Like”, l’album di debutto delle Inflorescence, è uscito per la leggendaria Kill Rock Stars – ovvero la label indipendente che, una trentina di anni fa, lanciò la carriera delle Bikini Kill di Kathleen Hanna, dando una spinta importante all’ancora rilevantissimo movimento riot grrrl. Un biglietto da visita davvero niente male per questo promettente quartetto tutto al femminile di San Diego, nato nel non lontano 2019 su iniziativa di Tuesday Denekas (voce e chitarra), Charlee Berlin (chitarra), Sasha A’Hearn (basso) e Milla Merlini (batteria).



L’esperienza è poca, l’abilità nella composizione è ancora acerba (i brani, di norma, sono inutilmente lunghi), il livello tecnico è tutto fuorché stellare ma la grinta è ai livelli massimi. Le nove tracce di questo freschissimo esordio hanno più luci che ombre; lo spirito è adolescenziale ma il potenziale c’è ed è evidente, ed è questo quel che conta.

Scritte interamente durante il lockdown del 2020 le canzoni di “Remember What I Look Like”, energiche ma anche molto melodiche, raccontano le turbe e le delusioni amorose di Tuesday Denekas sfruttando la potenza di un alt rock dallo spiccatissimo gusto ‘90s e dalle più svariate contaminazioni (grunge, emo, indie, punk e power pop). Nulla di nuovo sotto il sole californiano ma alcune tracce (su tutte “The Truth”, “Are You Sorry” e “The Button”) sono così deliziose che sarebbe un crimine lasciarsele scappare.

