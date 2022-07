ANDY BELL: ASCOLTA LA COVER DI “LIGHT FLIGHT” DEI PENTAGLE

Andy Bell, storico fondatore e chitarrista dei Ride e membro in passato di Oasis, Beady Eye e Hurricane #1, ha pubblicato ad inizio anno il suo nuovo doppio album dal titolo “Flicker”.

Oggi l’artista britannico ha pubblicato come singolo “Lifeline”, uno dei brani più folk del suo ultimo lavoro, accompagnando il tutto con una preziosa b-side: la cover di “Light Flight” brano incluso in “Basket Of Light” disco che i Pentagle, storica formazione folk psichedelica inglese, hanno pubblicato nel 1969.

Ascolta “Light Flight” rifatta da Andy Bell:

Vi ricordiamo che Andy Bell sarà, a partire da venerdì 8 luglio, in Italia per presentare dal vivo il suo progetto Space Station:

venerdì 8 luglio @ Bologna, Covo Club

sabato 9 luglio @ Pesaro, Bagni Elisa 3

domenica 10 luglio @ Roma, Unplugged In Monti, Cortile Teatro Garbatella | Biglietti in prevendita