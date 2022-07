EP: OVERLOGIC

Francesco Cavasinni (sintetizzatori, voce) Emanuele Orsini (batteria, drum machine) in arte Overlogic sono un duo di musica elettronica bolognese che live diventa trio con l’aggiunta del chitarrista Lillo Morreale. Una solida carriera già alle spalle in cui si sono cimentati con colonne sonore e documentari (“Alè”, “58 Bpm”) e la netta predilezione per il formato EP quando si trovano a dover pubblicare nuova musica.

“Hermes” prende il nome dal messaggero degli dei, una figura mitologica che nel mondo degli Overlogic diventa spunto per dar spazio ai sentimenti più intimi e personali in cinque brani uniti da temi comuni ma piuttosto vari nello stile. Elettronica, ritmi al limite del power pop, melodie ora distorte ora cristalline che non mancano certo di esplosività. Sintetizzatori e drum machine caratterizzano le prime tracce di questo quarto EP: “From Another World”, la grintosa e romantica “Andrea”, “Ignis”.

Spetta invece a “Scary Little Love” e “No More Hesitating” il compito di mettere in mostra il lato più pop degli Overlogic che cambiano strada rispetto a “Delife” e a quell’ “Into the Sparkless night” che li vedeva cimentarsi con composizioni intense, incentrate quasi completamente sul pianoforte. Il riferimento principale di “Hermes” tornano invece ad essere gli anni ottanta luccicanti e un filo introspettivi rivisitati con la giusta dose di personalità.

