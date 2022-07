DOPO “RUNNING UP THAT HILL” DI KATE BUSH SARA’ “MASTER OF PUPPETS” DEI METALLICA A DECOLLARE IN CLASSIFICA GRAZIE A “STRANGER THINGS”?

I Metallica hanno lodato “Stranger Things” per l’uso della loro canzone “Master of Puppets” nel finale della quarta stagione. In “The Piggyback”, Eddie Munson (Joseph Quinn) suona il classico del 1986 su un tetto per distrarre un’orda di pipistrelli demoniaci che protegge la tana del cattivo Vecna (Jamie Campbell Bower).

Dopo l’uscita dell’episodio lo scorso venerdì (1 luglio), i Metallica hanno condiviso un post su Instagram in cui lodano i creatori dello show, i fratelli Duffer, per la sequenza.

“Il modo in cui i Duffer Brothers hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di altissimo livello, quindi eravamo felicissimi che non solo avessero incluso ‘Master of Puppets’ nello show, ma che ci avessero costruito intorno una scena così importante“, ha scritto la band.

“Eravamo tutti impazienti di vedere il risultato finale e quando l’abbiamo visto siamo rimasti a bocca aperta… è estremamente ben fatto, tanto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo vedendo pochi secondi delle mani di Joseph Quinn nel video!!! Che figata pazzesca! È un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie e fare ancora una volta compagnia a tutti gli altri fantastici artisti presenti nello show“.

All’inizio di questa settimana è stato rivelato che il figlio di Robert Trujillo, Tye, ha aggiunto le tracce di chitarra a “Master of Puppets” per l’inserimento della canzone nella serie TV.

E’ ormai ben noto che nella quarta stagione è stato utilizzato il brano di Kate Bush “Running Up That Hill”, che ha spopolato e ha fatto guadagnare alla cantante circa 2,3 milioni di dollari solo con lo streaming.

Ora l’effetto “Stranger Things” toccherà anche i Metallica?

Photo: Kreepin Deth, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons