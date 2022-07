GLI ALVVAYS ANNUNCIANO IL TERZO LP E CONDIVIDONO UN NUOVO SINGOLO

A distanza di quattro anni dal loro sophomore “Antisocialites“, gli Alvvays sono pronti per ritornare con un nuovo full-length, “Blue Rev” (pre-order) in uscita il prossimo 7 ottobre via Transgressive Records.

Il disco, che prende il nome da una bevanda alcolica, è stato registrato a Los Angeles insieme al produttore Shawn Everett e “prospera nell’immediatezza e nell’intricatezza”, qualità che si riflettono nel suo processo creativo.

L’album vede per la prima volta la collaborazione della nuova sezione ritmica composta dalla batterista Sheridan Riley – già con loro in tour sin dal 2017 – e dalla bassista Abbey Blackwell.

Il primo singolo è la opening-track “Pharmacist”, che potete ascoltare qui sotto.

“Blue Rev” Tracklist:

1. Pharmacist

2. Easy On Your Own?

3. After the Earthquake

4. Tom Verlaine

5. Pressed

6. Many Mirrors

7. Very Online Guy

8. Velveteen

9. Tile By Tile

10. Pomeranian Spinster

11. Belinda Says

12. Bored In Bristol

13. Lottery Noises

14. Fourth Figure