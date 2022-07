GUARDA MORRISSEY SUONARE PER LA PRIMA VOLTA UNA NUOVA CANZONE SULLA STRAGE DELLA MANCHESTER ARENA

Venerdì sera, durante un concerto a Las Vegas, Morissey ha suonato per la prima volta una nuova canzone chiamata “Bonfire Of Teenagers”, che farà probabilmente parte del duo prossimo LP.

Il pezzo parla della strage della Manchester Arena, quando ventidue persone sono rimaste uccise e altre centinaia ferite a causa di un kamikaze suicida che si è fatto esplodere alla fine del concerto di Ariana Grande.

Al contrario di quanto hanno fatto tanti artisti, inglesi e non, che hanno “adottato” “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis come simbolo pacifico, l’ex frontman degli Smiths ha citato la canzone degli “Oasis” in “Bonfire Of Teenagers” – title-track del suo prossimo album – specificando anche “I can assure you I will look back in anger ’till the day I die.”

Nel corso della serata Morissey ha inoltre fatto ascoltare per la prima volta ai fan anche altre nuove canzoni, “Rebels Without Applause”, “Sure Enough, The Telephone Rings”, “My Hurling Days Are Done” e “I Live In Oblivion”.

Stando a quanto riportato sul suo sito “Bonfire Of Teenagers” conterrà undici pezzi ed é stato completato a Los Angeles: il musicista di Manchester ha inoltre annunciato che il disco sarà pubblicato dalla label che gli offrirà di più.