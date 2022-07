“PEOPLE HELPING PEOPLE” E’ IL NUOVO DISCO DEI NO AGE. ASCOLTA “ANDY HELPING ANDY”.

Dean Allen Spunt e Randy Randall riportano in pista il progetto No Age per il settimo disco in studio.

Composto nei giorni pre-pandemia in parte nei loro studi storici, dai quali però nel bel mezzo delle registrazioni e dopo 10 anni di residenza vengono sfrattati, e in parte nel nuovo campobase, il garage di Randy, “People Helping People” segue di 2 anni il precedente “Goons Be Gone” (2020) ed uscirà il 16 settembre su label Drag City (pre-order).

Ascolta il primo singolo estratto, con video ufficiale, la strumentale “Andy Helping Andy”:

“People Helping People” tracklist:

You’re Cooked 3:04

Compact Flashes 3:34

Fruit Bat Blunder 1:37

Plastic (You Want It) 2:46

Interdependence 1:51

Violence 2:51

Flutter Freer 1:50

Rush To The Pond 2:43

Slow Motion Shadow 2:59

Blueberry Barefoot 2:28

Tripped Out Before Scott 2:47

Heavenly 2:20

Andy Helping Andy 2:39

Credit Foto: Benjamin Clark