VIDEO: MANICAS

Throwback 90’s. Un videoclip perso nella memoria e poi ritrovato su un vhs, un cimelio registrato analogicamente dalla piccola misteriosa emittente Music Match TV e digitalizzato oggi da un filantropo dell’underground (che preferisce rimanere anonimo). “Se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato”, perché la storia è molto verosimile – almeno nelle intenzioni – del nuovo singolo dei MANICAs, “Pinocchio con il frac”, tra ritmo Surf Punk e sintetizzatori.

“POSH PUNK” – primo album dei MANICAs – è ancora fresco di stampa (uscita il 17 giugno). Anticipato dal primo singolo “Lilium” (27 maggio), ecco l’ uscita del nuovo estratto “Pinocchio con il frac”, che vede la partecipazione speciale di Fabio Testoni aka Dandy Bestia, chitarrista e fondatore degli Skiantos.

“Dandy ha impreziosito il brano con la sua voce, perché oltre ad essere il grande chitarrista che tutti conosciamo è anche un bravo cantante” raccontano i MANICAs, “e inoltre ha messo la classica ciliegina sulla torta nel video, con una prova attoriale maestosa e ironica, in perfetto stile Skiantos”.

Il brano rappresenta forma e sostanza del nuovo album dei MANICAs “POSH PUNK”, pubblicato da Semplicemente Dischi. Un lavoro collettivo dove la band gioca coi generi musicali – dal pop all’indie al punk – e con le parole, dal sarcasmo surreale all’impegno più realista. Produttore dell’album è Glezös, figura storica del punk italiano, produttore, scrittore e musicista, che ha dato concretezza al lavoro dei MANICAs, di cui questa canzone-manifesto è emblematica.

Il videoclip è affidato a Luciano Attinà, videomaker indipendente specializzato in videoclip e cortometraggi sperimentali, che costruisce in questo “Pinocchio” un tour-de-force divertente e dinamico, che rielabora in chiave ironica l’immaginario delle prime televisioni musicali degli anni 90’.

“Abbiamo scelto Luciano per la sua capacità di valorizzare l’aspetto più performativo delle numerose band con cui ha collaborato. Luciano vanta una decennale esperienza in ambito punk-underground a Bologna, per cui ci è sembrata una scelta naturale quando abbiamo deciso di girare il nostro video nella storica sala prove del Vecchio Son, quartier generale di Steno dei NABAT e ritrovo delle nuove generazioni di punk bolognesi”.

