“CHI NON E’ D’ACCORDO CON LE MIE IDEE VADA PURE VIA”: ROGER WATERS INIZIA IL SUO NUOVO TOUR A PITTSBURGH. TANTI CLASSICI DEI PINK FLOYD IN SCALETTA

Roger Waters ha dato il via, in quel di Pittsburgh, al suo nuovo tour “This is not a drill”. Giusto per mettere le cose in chiaro, prima del concerto ha invitato chi, tra i suoi fan, non fosse allineato sulle sue opinioni e le sue idee politiche, a lasciare la sala. Di cosa parlaimo? Beh, diciamo in particolare della presa di posizione di Waters sull’ America (e i governi occidentali) nel conflitto Russia vs Ucraina.

Roger Waters, che in setlist ha inserito, come si vede dai video, parecchi classici dei Pink Floyd, ha definito il tour “This Is Not A Drill” come “una rivoluzionaria stravaganza rock an roll/cinematografica…una straordinaria accusa contro la distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta, che è la nostra casa“.

Photo: Brennan Schnell from Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons