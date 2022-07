EP: LAPARA

Nuovo EP per i LaPara, sestetto bolognese che scalda i motori in attesa dell’esordio sulla lunga distanza. Il lo-fi resta un punto di partenza per Rebecca, Giovanni, Michele, Andrea, Emanuele e Giacomo che acquistano sicurezza rispetto a “Tutti Gli Animali Del Mondo” (2021) senza rinunciare ad esprimere la propria personalità in un contesto più professionale.

Resta melodico e giocoso il sound dei LaPara ma c’è una grinta inedita che rende il loro indie pop decisamente sincero. I temi affrontati in “Anche Le Piante Muoiono” sono variegati, il tono spesso leggero e ironico come in “Corpo” e “Che Male Che”. La ben più seria “Papavero”, che inizia e finisce con la registrazione di una telefonata fatta in un momento di difficoltà, e i sussurri di “Letto” ricordano invece il recente passato che i nostri non cercano assolutamente di lasciarsi alle spalle.

Dodici minuti frutto della collaborazione con Costello’s Records che mettono in mostra sonorità più compatte e decise, merito anche della produzione affidata nuovamente a Giacomo Gelati (Altre di B) mentre della masterizzazione si è ancora occupato Luca Lovisetto dei Baseball Gregg. Quattro brani degni eredi di “Traballa” e “Il Gelato Non Ha Gusto”. Questo secondo EP è un altro piccolo passo avanti verso la definitiva maturità.

