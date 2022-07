HOT CHIP: IL NUOVO ASSAGGIO DA “FREAKOUT/RELEASE” E’ IL BRANO “ELEANOR”

Gli Hot Chip presentano il secondo singolo tratto dal loro ottavo album “Freakout/Release” (in uscita il 19 agosto). Si intitola “Eleanor” ed è una canzone che ci riporta ai tempi di gloria dei Fleetwood Mac.

Alexis Taylor dice della canzone: “Parla del mondo che ti si abbatte addosso, delle onde che si infrangono su di te, del dolore totalizzante e di come devi attraversarlo”. I versi parlano della separazione, quando le famiglie vengono divise contro la loro volontà. Parlano di amici forti. Parlano anche di Samuel Beckett che dà un passaggio ad Andre The Giant a scuola e di come Beckett deve aver imparato molto dalla saggezza di Andre“.

Joe Goddard descrive il piano d’attacco creativo per la creazione dell’album: “In modo naturale, senza troppe discussioni o un grande piano“. “Eleanor”, così come molte canzoni di “Freakout/Release”, suonano positivamente focalizzate, nonostante le loro origini non siano state chiare: “Questi brani sembrano canzoni pop compiute, ma eravamo solo noi a fare musica in una stanza“, spiega Al Doyle. “Quei momenti sono una testimonianza di come siamo migliorati come autori e musicisti“.

