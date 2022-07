“MAYBE” E’ IL NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO ALBUM DI ALICE BOMAN

Dopo il primo singolo “Night And Day”, la cantautrice svedese Alice Boman svela un nuovo estratto da “The Space Between” nuovo lavoro atteso per su Play It Again Sam il prossimo 21 ottobre.

“Maybe”, nuovo singolo in ascolto, arriva accompagnato da un video diretto da Castor che contiene immagini di un video dal titolo “Canada” girato in Super 8 e trovato abbandonato in un rifugio di montagna nel sud della Svezia nel 2014. film footage he discovered in an abandoned cabin in southern Sweden in 2014.

Credit Foto: Isak Berglund Mattsson-Mårn