SECONDO QUENTIN TARANTINO, PEPPA PIG E’ “…LA PIù GRANDE IMPORTAZIONE BRITANNICA DI QUESTO DECENNIO”

Quentin Tarantino è un grande fan di Peppa Pig.

Il regista di “Pulp Fiction” e “Reservoir Dogs” si è trovato a parlare di contenuti video per bambini in una recente intervista sull’Empire che aveva come argomento “The Video Archives Podcast” nuovo podcast che vede coinvolto Tarantino e Roger Avary:

Mio figlio è piuttosto piccolo, quindi ha visto un solo film. Ho pensato fosse una buona idea mostrargli “Cattivissimo me Parte 2” e infatti lui sembrava interessato ai titoli di testa, quindi ho detto, ‘Ok, immagino che guarderemo “Cattivissimo me parte 2”. Lui si alzava, camminava avanti e indietro sul divano, però sempre guardando la TV. L’abbiamo visto per 20 minuti, finché non è arrivato il momento per lui di andare al parco, e poi il giorno dopo ne abbiamo guardati altri 15. E così, nel corso di una settimana, a piccoli morsi, il primo film che Leo abbia mai visto è stato “Cattivissimo me parte 2”. Leo potrebbe essere un nuovo #GentleMinion?

Poi il riferimento alla nota serie animata britannica:

Guardo molto “Peppa Pig”. Posso dire che “Peppa Pig” è la più grande importazione britannica di questo decennio.

Lo scorso gennaio Tarantino ha annunciato di aver ultimato il libro (titolo “The Man Who Would Be McQueen: The Films Of Rick Dalton”) su Rick Dalton il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio nel suo ultimo film “Once Upon A Time In Hollywood”.

Credit Foto Quentin Tarantino: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons