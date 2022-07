THE CULT, SI CHIAMA “UNDER THE MIDNIGHT SUN” IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO A OTTOBRE.

The Cult, la storica band rock di Bradford, torna con un nuovo album dal titolo “Under The Midnight Sun” in uscita il prossimo 7 ottobre 2022 via Black Hill Records (preordina qui).

Anticipato dal singolo “Give Me Mercy”, l’undicesimo album del duo Ian Astbury e Billy Duffy è stato prodotto da Tom Dalgety (Pixies, Ghost, Royal Blood) e arriva a sei anni di distanza dal precedente “Hidden City” del 2016.

A proposito del nuovo brano, Astbury ha detto: “Ero assolutamente innamorato di questo pezzo che Billy aveva scritto, e si adattava perfettamente a questi pensieri sul bisogno della nostra cultura di superare i presupposti della dualità. Abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio perché le parole non possono esprimere dove stiamo andando”. Gli fa eco Duffy: “Give Me Mercy ha tutti i tratti distintivi del nuovo classico Cult… fresco ma familiare”.

Suggestiva anche la speranza di Astbury in merito al disco: la sua speranza, come ci fanno sapere le note stampa, è che si colleghi a qualcosa di profondo e subconscio negli ascoltatori, qualcosa che lui ha trovato dentro di sé quando gli è stato dato il momento di cercarlo. “Al centro di tutto, la musica contiene la frequenza vibrazionale di come comunicavamo un tempo, prima ancora di poter parlare“, dice Astbury. “Canti di uccelli, richiami di animali, teoria delle stringhe, fisica quantistica, psichedelia. Il disco, in definitiva, parla di trovare e unire la bellezza in quei momenti stranamente naturali“.