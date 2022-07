DEAD KENNEDYS HANNO ANNUNCIATO (PER IL 30 SETTEMBRE) LA RISTAMPA DEL LORO LP DI DEBUTTO “FRESH FRUIT FOR ROTTING VEGETABLE”

DEAD KENNEDYS HANNO ANNUNCIATO (PER IL 30 SETTEMBRE) LA RISTAMPA DEL LORO LP DI DEBUTTO “FRESH FRUIT FOR ROTTING VEGETABLE”

I Dead Kennedys hanno annunciato la ristampa del loro LP di debutto (usciva il 2 settembre del 1980) “Fresh Fruit for Rotting Vegetables”. La versione aggiornata è stata remixata da Chris Lord-Alge. La ristampa arriva il 30 settembre via Manifesto e include immagini inedite e scritti di Billie Joe Armstrong dei Green Day, Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, David Ellefson dei Megadeth, Fletcher Dragge dei Pennywise e altri ancora.

“Quando l’etichetta ci ha proposto di remixare Fresh Fruit for Rotting Vegetables [il bassista] Klaus Fluoride e io eravamo scettici“, ha dichiarato il chitarrista dei Dead Kennedys East Bay Ray in un comunicato stampa. “Ma abbiamo pensato: “Perché no? Facciamo un tentativo’. E, wow, il maestro Chris Lord-Alge, vincitore di un Grammy, era interessato! È venuto fuori che è un grande fan della band. Abbiamo provato una canzone, “Chemical Warfare”. Il risultato di Chris è stato straordinario. Tutti hanno sentito la differenza, così abbiamo detto: “Bene, andiamo!“”.

Lord-Alge ha aggiunto: “Rivisitare Fresh Fruit for Rotting Vegetables è stata un’occasione per vedere dall’interno una band che ha messo su nastro tante emozioni per ogni canzone. Lo stile e il modo di suonare hanno una tale grinta e spirito. La grande sfida per me è stata quella di mantenere il suono originale e non farlo diventare moderno, ma di migliorare la separazione e la chiarezza“.

“La mia formazione è stata il punk rock – quello che dicevano i Dead Kennedys – che attaccava l’America, ma allo stesso tempo era l’America“, ha scritto Billie Joe Armstrong nelle note dell’album.

Dave Grohl ha ricordato l’influenza del gruppo su di lui da adolescente: “Andai allo spettacolo Rock against Reagan dei DK a Washington. I Dead Kennedys suonavano ed erano uno dei miei gruppi preferiti. C’erano elicotteri della polizia dappertutto e autobus pieni di agenti antisommossa. Per un ragazzino di 13 anni è stata come una piccola rivoluzione“.