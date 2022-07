DROPKICK MURPHYS: IL NUOVO SINGOLO (E VIDEO) E’ “TWO 6’S UPSIDE DOWN”

I Dropkick Murphys hanno appena pubblicato il nuovo singolo e video “Two 6’s Upside Down”, tratto dall’imminente album “This Machine Still Kills Fascists”, in uscita in digitale e su CD il 30 settembre su Dummy Luck Music / [PIAS] e su vinile in edizione speciale a novembre. “This Machine Still Kills Fascists” è un lavoro che riporta in vita le parole di Woody Guthrie.

“Two 6’s Upside Down” è il lamento di un giocatore d’azzardo, inondato di amore e perdita, omicidio e punizione. Ken Casey, fondatore dei Dropkick Murphys, spiega: “Two 6’s Upside Down è acustica, ma è comunque tosta. È tagliente e i testi sono minacciosi. Volevamo dimostrare fin da subito che, anche se l’album è acustico, è comunque un disco infuocato“.

Il video di “Two 6’s Upside Down” mostra i Dropkick Murphys mentre eseguono il brano, riuniti intorno alla statua di Woody Guthrie a Okemah, paese natale di Woody, intervallato da riprese dei live della band davanti a folle entusiaste di festival europei quest’estate. Il clip è stato diretto da Dave Stauble.

I Dropkick Murphys e il loro produttore di lunga data Ted Hutt hanno registrato “This Machine Still Kills Fascists” al The Church Studio di Tulsa (a pochi minuti dalla casa natale di Woody Guthrie e dal moderno Woody Guthrie Center). Ritirarsi nello stato natale di Woody, l’Oklahoma, per registrare l’album ha avuto un forte effetto sulla band e sul processo creativo di queste canzoni. Alla fine, i Dropkick Murphys avevano così tanto materiale basato sui testi toccanti di Woody che hanno registrato due album, con il Vol. 2 previsto per l’uscita nel 2023.

Photo: Dave Stauble