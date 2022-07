GLI A-HA RITORNANO IN PISTA CON IL NUOVO SINGOLO “I’M IN”

Gli a-ha tornano con il loro nuovo singolo “I’m In”, che funge da primo assaggio del loro prossimo album “True North”, che uscirà più avanti nel corso dell’anno.

Magne Furuholmen, che ha scritto l’emozionante nuovo singolo, afferma che si tratta di “una canzone che parla di un impegno totale e di una dimostrazione di sostegno a qualcuno che ha dei problemi. Il vero impegno è un atto di fede. Tutti sanno quanto possa essere difficile offrire impegno e sostegno incondizionato, ma questo è ciò che serve per far accadere qualcosa di valido: l’amore, l’amicizia, il cambiamento, il miglioramento personale, la carriera, un mondo migliore. Naturalmente è più facile a dirsi che a farsi, ma si comincia con un atteggiamento e poi con le parole. Dopodiché è tutto un duro lavoro per realizzare il potenziale che il vostro impegno ha nel mondo. Senza questo atteggiamento, tutto si impantana in pensieri contrastanti, dubbi e paure. Basta dirlo: “Ci sto”“.

La domanda resta sempre quella, da un sacco di tempo…riusciremo mai a vederli in Italia?