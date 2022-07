I Belle and Sebastian danno il loro contributo alla serie “Tiny Desk” di NPR, suonando “Unnecessary Drama”, “Working Boy in New York City”, “Reclaim the Night” e “Judy and the Dream of Horses”.

Dopo aver pubblicato l’ultimo album “A Bit of Previous” all’inizio di maggio, il mese scorso la band ha condiviso il video del brano “A Bit of Previous“, che non fa parte dell’album.

Photo: Andy Witchger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons