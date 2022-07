SI CHIAMA “GRAVEYARD LOVE” IL NUOVO SINGOLO DEI MARS VOLTA

Venerdì 8 luglio i Mars Volta pubblicano un nuovo singolo intitolato “Graveyard Love”. Il brano segue l’annuncio del ritorno della band dopo una pausa di dieci anni e l’uscita di “Blacklight Shine”, che è stato accompagnato da un cortometraggio…

Il mese scorso, nel Grand Park di Los Angeles è stata inaugurata un’installazione artistica audiovisiva. All’interno di “L’YTOME HODORXÍ TELESTERION” i visitatori sono accompanati in un viaggio immersivo nello spazio, dove “Blacklight Shine” è stata ascoltata per la prima volta dal pubblico. L’esperienza all’interno del disco era volta a provocare una riflessione su se stessi, con il singolo che guidava i fan in un viaggio attraverso galassie infinite per poi tornare sulla terra, a se stessi. L’esperienza è ora disponibile online per i fan a questo link: http://lytomehodorxitelesterion.com.

Intanto ecco il nuovo brano…