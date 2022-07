TAPPA ITALIANA PER LUCINDA WILLIAMS A GENNAIO 2023

Lucinda Williams torna ad esibirsi in Italia: la data è fissata per il 10 gennaio 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. L’occasione è quella di preswentare live i brani del suo ultimo album “Good souls better angels”, datato ormai aprile 2020.

I biglietti hanno un costo che passa dai 26 ai 50 euro (più prevendita).

Lucinda Williams, che nella sua carriera ha vinto anche tre Grammy Awards, ha iniziato il suo percorso musicale ‘country e blues’, nel 1979, con l’album “Ramblin’ on My Mind”.

Photo: Andy Witchger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons