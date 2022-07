VIDEO: TAN COLOGNE

Dopo aver pubblicato il loro esordio full-length, “Cave Vaults On The Moon In New Mexico”, a febbraio 2020, le Tan Cologne sono pronte a ritornare con un nuovo LP, “Earth Visions Of Water Spaces”, in uscita il prossimo 2 settembre via Labrador Records.

“Le estati in New Mexico sono caratterizzate da importanti monsoni e tempeste di fulmini”, spiegano. “La maggior parte delle registrazioni è stata effettuata durante un tempo lunatico e selvaggio, in giornate piene di contrasti, dalle tempeste di fulmini ai diavoli di polvere alla neve”. L’album è stato creato per raccontare le storie dell’acqua sulla Terra, e tutte le sue canzoni sono riflessioni di civiltà passate, presenti e future”.

Il loro nuovo singolo si chiama “Floating Gardens” e qui sotto potete vedere il relativo video.

La delizia dei loro toni melodici ci accompagna attraverso immensi spazi dai sapori sognanti per poi aggiungere una leggera vena psichedelica: pura magia dream-pop!

Il duo del New Mexico sarà inoltre in Italia a settembre poco prima dell’uscita del nuovo LP: l’appuntamento con loro è previsto per venerdì 2 al Pescetrullo di Ostuni (BR).

