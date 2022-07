GUARDA I KARATE TORNARE ONSTAGE DOPO 17 ANNI

I Karate, band post-hardcore/post-rock/ di Boston sono tornati e hanno iniziato il loro primo tour dopo 17 anni con un doppio live al Sinclair di Cambridge, mercoledì e giovedì.

La scaletta dei due concerti al Sinclair è stata identica e ha compreso brani come “Bass Sounds”, “Original Spies”, “Small Fires”, “This, Plus Slow Song”, “There are Ghosts”, “Sever”, “Diazapam” e altro ancora.

Nel frattempo, i Karate hanno ristampato i loro album tramite Numero Group e hanno recentemente annunciato un cofanetto di cinque LP, “Time Expired”, che comprende il doppio LP “Unsolved” ( che include anche 3 brani inediti), gli album “Some Boots” e “Pockets”, oltre a una prima stampa in vinile del loro EP “Cancel/Sing”, il tutto “completato dal resoconto di Geoff Farina sugli ultimi anni e dagli approfondimenti di Andy Hong sul nostro processo di registrazione durante questo periodo“.