ALBUM: MINRU

Minru è il nome d’arte della svedese Caroline Blomqvist autrice con “Liminality” di un esordio pregevole e delicato. Folk e indie rock s’incontrano in canzoni registrate in una vecchia casa berlinese con i pavimenti in legno scricchiolanti all’insegna della più pura intimità. Carl Jung e la sua definizione degli stati psicologici di transizione come stella polare di nove brani catartici e deliziosamente avvolgenti, quasi ipnotici.

Chitarra acustica, voce, pianoforte, altissimo il livello d’intensità creato dalla voce di Minru che passa da momenti di sicurezza (“Infinity”) ad altri dove la melodia è colonna sonora dei dubbi più ostinati e sinceri come succede in “In Between”. Archi fanno capolino in “Light End”, il ritmo si fa leggermente più sostenuto in “Secrets And Sins”, ballate come “Wildfire”, “Methamorphose” e “Will I Ever Find” incantano anche per la loro semplicità.

Magia ed emozioni nordiche targate Morr Music che rivelano una nuova maturità tre anni dopo l’EP “Yearnings” tra ombre e luci, desiderio e perdita, sempre in equilibrio al limite del possibile. La mancanza di certezze provata da Minru durante la registrazione dell’album viene tradotta in musica con genuinità e purezza, in nove brani che s’impongono all’ascolto con l’imprevedibilità di atmosfere cristalline e sofferte.

Listen & Follow

Minru: Facebook