DOPO 25 ANNI ECCO IL PRIMO CONCERTO CON LA FORMAZIONE ORIGINALE AL COMPLETO PER I PORNO FOR PYROS

DOPO 25 ANNI ECCO IL PRIMO CONCERTO CON LA FORMAZIONE ORIGINALE AL COMPLETO PER I PORNO FOR PYROS

I Porno for Pyros si sono riuniti per uno spettacolo al Welcome to Rockville festival in Florida all’inizio di quest’anno, ma due dei membri fondatori della band mancavano all’appello. Giovedì sera (7 luglio) invece, la formazione originale della band ha suonato al Belasco di Los Angeles per il loro primo concerto completo dopo oltre un quarto di secolo.

La precedente reunion, già citata, era avvenuta quando i Jane’s Addiction avevano dovuto abbandonare Welcome to Rockville a causa del COVID, pèreso dal chitarrista Dave Navarro. Invece che gettare la spugna, Perry Farrell decise di riunire i Porno for Pyros per riempire lo spazio mancante. A quello spettacolo, Farrell si era unito al chitarrista originale Peter DiStefano e al bassista degli ultimi Porno for Pyros Mike Watt. Il batterista Stephen Perkins, che suona sia nei Jane’s Addiction che nei Porno for Pyros, dovette saltare lo spettacolo all’ultimo minuto a causa, per malattia ed era stato sostituito dal suo tecnico della batteria.

Giovedì sera, la formazione originale composta da Farrell, DiStefano, Perkins e il bassista Martyn LeNoble è stata protagonista della serie di concerti “Heaven After Dark” curata da Perry e dalla moglie Etty Lau Farrell. Il gruppo ha suonato un set di 12 canzoni, con sette brani del loro debutto autointitolato del 1993, quattro brani del loro secondo e finora ultimo album del 1996, “Good God’s Urge”, e una cover dei Jane’s Addiction “1%”.

Photo: Caroline Bonarde Ucci, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons