SI E’ FINALMENTE CONCRETIZZATO IL RITORNO DEI RAGE AGAINST THE MACHINE: ECCOLI ONSTAGE DOPO 11 ANNI

Dopo più di due anni dall’annuncio e diversi rinvii dovuti alla pandemia, il tour “Public Service Announcement” dei Rage Against the Machine con i Run the Jewels ha finalmente preso il via sabato sera all’Alpine Valley Music Theatre di East Troy, WI. Questo è stato il primo concerto dei RATM dopo 11 anni e hanno iniziato con “Bombtrack”, il brano di apertura del loro album di debutto del 1992 e chiuso con il loro primo singolo, “Killing in the Name”. Il loro set ha incluso anche svariati classici come “Bulls on Parade”, “Guerrilla Radio”, “Sleep Now in the Fire”, la loro cover di “The Ghost of Tom Joad” di Springsteen, “Wake Up”, “Testify” e altro ancora.

Photo: Scott Penner, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons