TRACK: LINA SIMONS

È stata una delle sorprese del Mi Ami Festival: Pasqualina De Simone in arte Lina Simons. Italo – nigeriana nata in Campania, da quattro anni vive a Londra. Dopo due singoli (“In The Block” e “Nuda”) dove univa dialetto napoletano a ritmi hip hop raccontando la sua vita, gli episodi di razzismo di cui è stata vittima, pubblica per Mine Music Label un brano molto diverso, prodotto da Gransta MSV.

“Shaku Shaku” prende il nome dalla street dance nigeriana resa popolare dal rapper Olamide. Cantato in inglese e in italiano è un viaggio nei party della Lagos by night, complice un video coloratissimo (girato a Lisbona). Tante buone vibrazioni, sonorità morbide e suadenti vicine all’afro pop più ritmato, fanno di “Shaku Shaku” un brano fresco e accattivante. Potrebbe essere il tormentone estivo che non ti aspetti.

