GUARDA, AL MAD COOL DI MADRID, FLORENCE + THE MACHINE ESEGUIRE “NEVER LET ME GO” E “DOG DAYS ARE OVER”

Florence + The Machine hanno tenuto un set emozionante al Mad Cool Festival di Madrid, reso ancora più bello da una rara esecuzione di “Never Let Me Go”.

Dopo averla tenuta fuori dalla scaletta per quasi un decennio, Florence Welch ha ricominciato a cantare il brano solo di recente. Come ha spiegato alla folla del Mad Cool, ha scritto la canzone “dopo una pesante, pesante sbornia” in un momento diverso della sua vita. “Per anni, questa canzone è stata molto difficile da eseguire per me“, ha continuato, “ma siete stati tutti così gentili con me questa sera e mi avete dato tutto, quindi ve lo meritate“.

Photo: Julio Enriquez from Denver,CO, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons