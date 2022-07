JOHNNY MARR RAGGIUNGE ONSTAGE I PEARL JAM UN PAIO DI VOLTE NEL LORO SHOW LONDINESE AD HYDE PARK

Sabato sera i Pearl Jam si sono esibiti all’ Hyde Park di Londra e Johnny Marr ha aperto il loro concerto. Marr però non ha salutato tutti alla fine del suo set, ma è rimasto nei paraggi, intervendendo due volte durante il concerto dei Pearl Jam. È apparso per la prima volta per suonare con la band su “Throw Your Hatred Down”, un brano tratto dall’album “Mirror Ball” di Neil Young del 1995, l’album in cui lo stesso Young collaborò con i PJ. Marr si è poi esibito per la cover di “Baba O’Riley” degli Who che ha chiuso il concerto.

Photo: Paul from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons