“ANYWHERE BUT HERE”, NUOVO DISCO DEI SORRY, ESCE AD OTTOBRE

I londinesi Sorry annunciano il loro atteso secondo disco: “Anywhere But Here” esce il 7 ottobre su Domino.

Il nuovo album segue di due anni l’acclamato debut “925”, seguito poi dal mini-album “Twixtustwain” e dai mixtape “Home Demo/ns Vol I.” e “Home Demo/ns Vol. II”, e vanta in fase di produzione la collaborazione di Adrian Utley batterista dei Portishead. La band inoltre dichiara come fonte di ispirazione per questa pubblicazione Randy Newman, Carly Simon, ma anche gruppi come Slint e Tortoise.

“Let The Lights On” è il primo singolo estratto:

La band ha così commentato il nuovo brano:

È una divertente canzone d’amore per il club. Una traccia agrodolce per noi. In qualche modo tocca il modo in cui vuoi essere onesto e dire le cose direttamente, ma alla fine può anche rovinarle. Se hai una luce non farla spegnere… a volte devi lasciare delle cose alle spalle ma è difficile da fare. Abbiamo cercato di renderlo un po’ ironico dicendo le cose in modo molto chiaro e diretto. È l’ultima canzone che abbiamo scritto dall’album ed è uscita da noi cercando di trovare qualcosa di più ottimista per l’album. È iniziata come una canzone dance con basso e batteria energici ed è diventata più pop quando l’abbiamo suonata con la band e l’abbiamo registrata.

“Anywhere But Here” tracklist

1. Let The Lights On

2. Tell Me

3. Key To The City

4. Willow Tree

5. There’s So Many People That Want To Be Loved

6. I Miss The Fool

7. Step

8. Closer

9. Baltimore

10. Hem of the Fray

11. Quit While You’re Ahead

12. Screaming In The Rain

13. Again

Credit Foto: Iris Luz