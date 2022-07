“FIREFLY” E’ IL SECONDO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DEI BLACK ANGELS

L’iconica band psych-rock di Austin è pronta a tornare con il nuovo disco “Wilderness of Mirrors” atteso per il 16 settembre su etichetta Partisan Records.

Oggi i Black Angels ci forniscono un nuovo assaggio: “Firefly” è un omaggio al french pop sixties con la partecipazione alla voce di LouLou Ghelichkani dei Thievery Corporation

Ascolta il brano che segue di alcune settimane il primo singole estratto “El Jardín”:

“Wilderness of Mirrors” segue di 5 anni l’ultimo album in studio dei Black Angels “Death Song”. E’ invece dell’anno scorso il disco live “Live At Levitation”.

Credit Foto: Pooneh Ghana