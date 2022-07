MARCUS MUMFORD ANNUNCIA IL SUO DEBUT ALBUM SOLISTA CON FEATURING DI BRANDI CARLILE, PHOEBE BRIDGERS, CLAIRO.

Marcus Mumford, leader e voce dei Mumford & Sons, annuncia il suo debut album solista.

Il disco, self-titled, uscirà il 16 settembre è stato svelato dallo stesso artista sul suo profilo instagram ed è prodotto da Blake Mills. Tra le collaborazioni che conterrà troviamo featuring di Brandi Carlile, Phoebe Bridgers, Clairo e Monica Martin.

Nel gennaio 2021, affrontando i demoni con cui ho ballato a lungo in isolamento, ho scritto una canzone intitolata “Cannibal”. L’ho portata al mio amico Blake Mills… ha dichiarato Mumford.

Il mese scorso l’artista, durante il live di Brandi Carlile a Los Angeles, è salito sul palco per suonare per la prima volta insieme alla collega un brano collaborativo. All’epoca aveva commentato così:

Mentre stavo componendo il disco, con la piena benedizione e il permesso della band di cui faccio ancora parte, Brandi ha sentito un paio di canzoni e mi ha messo un braccio intorno alle spalle e ha detto: ‘Ti aiuterò fai tutto ciò che devi fare per finirlo.

e ancora

E così siamo andati in studio il giorno successivo e abbiamo scritto e registrato questa canzone, che è l’ultima canzone del disco.

Secondo Variety i Mumford & Sons, nonostante questo solo album del suo frontman, non si scioglieranno.

L’anno scorso la band avevano perso per strada Winston Marshall (banjo) uscito dal progetto in seguito alle polemiche scatenatesi in merito al suo presunto supporto ad esponenti della destra britannica.

Credit Foto: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons