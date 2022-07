THOM YORKE CONFERMA CHE GLI SMILE SONO GIA’ A LAVORO SU NUOVA MUSICA

Nonostante abbiano pubblicato il loro atteso debut-album, “A Light for Attracting Attention”, solo pochi mesi fa, gli Smile, nuovo super-gruppo formato da Thom Yorke, Johnny Greenwood e Tom Skinner non si risparmiano e dal vivo, durante le date del tour attualmente in corso, propongono ulteriori inediti.

Tra questi c’è “Colours Fly” riproposta nella recente esibizione al Primavera Sound di Barcellona.

Ed è proprio ad tweet che riportava il video di quella perfomance che lo stesso Yorke ha risposto:

…eccone una nuova, lavori in corso, ce ne sono alcune

Il leader e voce del progetto lascia quindi intendere che la band sia già a lavoro su nuovo materiale.

Come già scritto parte di questo viene proposto live come “Bodies Laughing” apparsa durante il concerto di Berlino o “Friend Of A Friend” e “Just Eyes And Mouth” che hanno fatto capolino nella setlist del live a Zagabria.

new one … work in progress … there are a few .. https://t.co/jPeNYiNVEz — Thom Yorke (@thomyorke) July 10, 2022

Tra solo due giorni il trio sarà in Italia per 5 date:

14 Luglio 2022 @ Milano, Fabrique

15 Luglio 2022 @ Ferrara, Piazza Trento Trieste

17 Luglio 2022 @ Macerata, Arena Sferisterio

18 Luglio 2022, @ Roma, Roma Summer Fest, Cavea, Auditorium Parco Della Musica

20 Luglio 2022 @ Taormina, Teatro Antico

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons