YOUNG FATHERS: ASCOLTA “GERONIMO” IL PRIMO INEDITO IN QUATTRO ANNI

Young Fathers tornano oggi con la loro prima traccia inedita in quattro anni.

Il trio scozzese, che aveva pubblicato l’ottimo “Cocoa Sugar” nel 2018, rilascia oggi il singolo “Geronimo”:

La band racconta così la canzone:

…una traccia sul contrasto, perché la vita è contrasto: andare oltre, arrendersi, tutto allo stesso tempo. Volendo tutto e poi non volere niente, poi volere tutto di nuovo. È una specie di riflesso di dove siamo in questo momento, cercando di ricordare come farlo di nuovo.

e ancora:

Cercare di fare musica e tutte le altre cose che ne derivano. Cercando di dimenticare tutte le brutte cose, cercando solo di arrivare da qualche parte. Ed è qui che siamo in questo momento, cercando di arrivare da qualche parte

Credit Foto: Julia Noni