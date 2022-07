GLI OASIS DANNO IL VIA ALLE CELEBRAZIONI PER I 25 ANNI DI “BE HERE NOW”

GLI OASIS DANNO IL VIA ALLE CELEBRAZIONI PER I 25 ANNI DI “BE HERE NOW”

Big Brother Recordings annuncia oggi la pubblicazione di vari formati speciali, in edizione limitata, per celebrare l’anniversario d’argento dello storico terzo album degli Oasis “Be Here Now”.

In uscita il 19 agosto, prima dell’anniversario della data di pubblicazione originale che è fissato per il 21 agosto, i formati includono un doppio LP color argento, oltre a un doppio picture disc e a una cassetta disponibili esclusivamente sul negozio online della band, tutti con audio rimasterizzato.

Pre-ordina i vari formati.

Per tutta la durata della celebrazione, da qui ad agosto, saranno disponibili altri video e contenuti originali degli Oasis dell’epoca, con attività speciali per celebrare l’album: visitando il sito www.oasisinet.com per i dettagli, seguendo #BeHereNow25.

Uscito a mezzanotte di giovedì 21 agosto 1997, in un’epoca in cui la maggior parte degli album veniva pubblicata di lunedì, “Be Here Now” ha venduto nel Regno Unito ben 400.000 copie il primo giorno, con 663.400 vendite in soli 3 giorni. Ha raggiunto la posizione n. 1 in quindici paesi ed è rimasto in cima alla UK Album Chart per 4 settimane. Ad oggi, è l’album con il maggior numero di vendite nei primi sette giorni di pubblicazione nella storia della UK Official Chart e ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo.

Oasis – Be Here Now (25th Anniversary) Tracklist:

A1. D’You Know What I Mean? (Remastered)

A2. My Big Mouth (Remastered)

A3. Magic Pie (Remastered)

B1. Stand By Me (Remastered)

B2. I Hope, I Think, I Know (Remastered)

B3. The Girl In The Dirty Shirt (Remastered)

C1. Fade In-Out (Remastered)

C2. Don’t Go Away (Remastered)

C3. Be Here Now (Remastered)

D1. All Around The World (Remastered)

D2. It’s Gettin’ Better (Man!!) (Remastered)

D3. All Around The World (Reprise) (Remastered)

Credit Foto: Jill Furmanovsky