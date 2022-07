GLI SMILE AL MONTREUX JAZZ FESTIVAL ESEGUONO UN ALTRO INEDITO. ASCOLTA “BENDING HECTIC”.

Gli Smile, nuovo progetto musicale che vedi coinvolti Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet, continuano a sfornare inediti dal vivo.

Ieri sera durante la data al Montreux Jazz Festival il trio ha eseguito la nuova “Bending Hectic” portando a quattro i brani non inclusi nel recente debut album “A Light for Attracting Attention” e svelati solo dal vivo (“Bodies Laughing”, “Funeral Of A Friend” e “Colours Fly”).

Guarda l’esecuzione ‘svizzera’ della nuova “Bending Hectic”:

L’impressione abbastanza diffusa è che gli Smile abbiano già molti nuovi brani pronti per essere registrati. Lo stesso Thom Yorke in un recente tweet aveva dichiarato che la band era in pieni ‘lavori in corso’ e che di inediti ce ne ‘sono diversi’.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons