PANDA BEAR E SONIC BOOM UNISCONO LE FORZE: L’ALBUM COLLABORATIVO “RESET” ESCE AD AGOSTO

Panda Bear (Noah Lennox) e Sonic Boom (Peter Kember) annunciano il loro album collaborativo.

“Reset” esce il 12 agosto in versione digitale e il 18 novembre in versione fisica per la label Domino.

I due, amici da tempo, hanno già collaborato in passato, Sonic Boom ha lavorato su “Tomboy” e “Panda Bear Meets the Grim Reaper” dischi pubblicati nel 2011 e 2015 da Panda Bear, ma è la prima volta che pubblicano un album insieme.-

Il primo estratto in ascolto è “Go On” che contiene un sample di un brano del 1967 dei Troggs, “Give It to Me”, ed è accompagnato dal video diretto da James Siewart:

“Reset” tracklist:

1. Gettin’ to the Point

2. Go On

3. Everyday

4. Edge of the Edge

5. In My Body

6. Whirlpool

7. Danger

8. Livin’ in the After

9. Everything’s Been Leading to This

Credit Foto: Ian Witchell