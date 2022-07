QUESTO WEEKEND TORNA IL GAETA JAZZ FESTIVAL

Pierpaolo Capovilla sui Maneskin: “Che pena… un gruppo di giovani stupidi perfetti rappresentanti di una generazione di imbecilli”

La lista dei detrattori dei Maneskin è sempre in continua crescita. Si unisce al circolo, nemmeno troppo esclusivo, anche Pierpaolo Capovilla che nelle ultime ore ha criticato la band romana in particolare per alcune dichiarazioni lanciate dal palco ...