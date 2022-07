TEGAN E SARA HANNO ANNUNCIATO IL LORO DECIMO ALBUM IN STUDIO, “CRYBABY”, E “YELLOW” E’ IL PRIMO SINGOLO

Tegan e Sara hanno annunciato il loro decimo album in studio “Crybaby” e “Yellow” è il singolo che anticipa il lavoro.

Il duo canadese pubblicherà il seguito di “Hey, I’m Just Like You” del 2019 via Mom+Pop Music il 21 ottobre. Si tratta del loro primo progetto completo da quando hanno firmato per l’etichetta indie newyorkese, che ospita anche artisti del calibro di Courtney Barnett, Sleater-Kinney e Lucius.

Prodotto da John Congleton (Sharon Van Etten, Angel Olsen, Future Islands), Sara Quin e Tegan Quin, l’imminente “Crybaby” è stato registrato allo Studio Litho di Seattle e ai Sargent Recorders di Los Angeles.

“‘Yellow’ è stato scritta dopo che abbiamo iniziato a fare qualcosa per guarire i lividi che entrambe ci portiamo dietro dall’adolescenza e dalla prima età adulta, ferite che non sono mai guarite del tutto e che si riaccendono stagionalmente, mandandoci a spirale indietro nel tempo“, ha spiegato Sara. “Siamo condannate a rimanere per sempre a 15 anni, a lasciarci e a separarci? Spero di no“.

Il video di “Yellow”, diretto da Mark Myers, rende omaggio alle immagini dell’omonimo singolo dei Coldplay del 2000 e vede Tegan e Sara camminare su una spiaggia alla maniera di Chris Martin. “È stato girato a Vancouver, una città che non sembrava abbastanza grande per contenere entrambi quando siamo arrivate qui la prima volta“, continua Sara. “Ventidue anni dopo, siamo tornate e la chiamiamo casa“.

Per quanto riguarda “Crybaby” nel suo complesso, Tegan ha detto: “È stata la prima volta in cui, mentre stavamo ancora preparando i nostri demo, abbiamo pensato a come le canzoni avrebbero funzionato insieme. Non era solo Sara a cambiare i testi o a riorganizzare le parti delle mie canzoni, ma mi diceva anche: ‘Questa canzone sarà più veloce’, o ‘Sarà in una tonalità diversa’. Sara migliora effettivamente ogni mia canzone su cui lavora“. Sara ha aggiunto: “Forse sono io il restauratore. Sono l’arredatrice della band di Tegan e Sara“.

La tracklist completa non è ancora stata rivelata.

È già possibile preordinare “Crybaby”.

Photo Credit: Pamela Littky