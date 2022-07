ASCOLTA ROBERT SMITH REMIXARE I RIDE E INEDITI DI FOUR TET E MOUNT KIMBIE INCLUSI IN UNA NUOVA COMPILATION

Il promoter di concerti britannico Eat Your Own Ears celebra in questi mesi i 20 anni dal lancio della propria etichetta.

In occasione di questi festeggiamenti EYOE rilascerà una serie di compilation EP inaugurata oggi con “Eat Your Own Ears Recordings EP 1” mini-album che raccoglie inediti di Four Tet e Mount Kimbie, un brano live mai pubblicato prima di Sylvan Esso, un demo mai ascoltato di James Yorkston e soprattutto il remix di “Vapour Trail” dei Ride ad opera di Robert Smith dei Cure.

Completa la tracklist “Mantra” pezzo incluso in “Topical Dancer” ultimo disco di Charlotte Adigery & Bolis Pupul.

Ascolta l’intero EP: