BIFFY CLYRO A MILANO IN DATA UNICA ITALIANA A SETTEMBRE

I Biffy Clyro arrivano in Italia mercoledì 14 settembre al Carroponte di Milano. Ad aprire lo spettacolo saranno i De Staat, band alternative rock olandese.

Il concerto sarà l’occasione per il gruppo alternative rock scozzese di presentare al pubblico i due recenti lavori in studio, “A Celebration of Endings”, uscito nel 2020, e “The Myth of the Happily Ever After”, pubblicato nel 2021.

Lo show dei Biffy Clyro sarà aperto dai De Staat, progetto personale del cantante Torre Florim che, in seguito, ha riunito la band, diventata famosa negli anni grazie alle esibizioni dal vivo nei Paesi Bassi. La loro popolarità li ha portati ad esibirsi nei festival più importanti in giro per il mondo, come lo Sziget, Dot to Dot e Glastonbury.

I biglietti per la data milanese sono disponibili sul sito di VivoConcerti.

