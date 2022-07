DEATH CAB FOR CUTIE: IL NUOVO SINGOLO è L’ACCATTIVANTE “HERE TO FOREVER”

I Death Cab for Cutie si preparano a pubblicare il loro decimo album in studio, “Asphalt Meadows”, e lo anticipano con un secondo singolo, “Here To Forever”.

“Here To Forever”, così come il precedente singolo “Roman Candles”, sembra esplorare temi più speranzosi e ottimistici per la band. Di “Here To Forever”, Ben Gibbard dice: “È una canzone che parla dell’ansia di questi tempi. Parla anche del desiderio di credere in qualcosa di più grande anche quando sembra che non ci sia nulla là fuori“.

“Asphalt Meadows” è in uscita il 16 settembre via Atlantic.