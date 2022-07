STEFANO SOLLIMA DIRIGERA’ UNA SERIE SULLA FERRARI PER APPLE TV+. PRODUCE PAOLO SORRENTINO.

Come svelato in queste ore dal sito dell’Ansa Stefano Sollima (“Romanzo criminale – La serie”, “Gomorra – La serie”, “Soldado”) dirigerà una serie TV su Enzo Ferrari commissionata da Apple TV+ e scritta dal candidato all’Oscar (come migliore sceneggiatura originale per il film “Piccoli Affari Sporchi”) Steven Knight, creatore tra le tante cose delle serie “Peaky Blinders” e “Taboo”.

Conivolto nel progetto in qualità di produttore esecutivo, insieme a Lorenzo Mieli e Nicola Giuliano, anche Paolo Sorrentino.

La serie, attualmente in pre-produzione a Roma, si ispira al romanzo biografico bestseller “Ferrari Rex” di Luca Dal Monte, nominato dal New York Times come la “biografia definitiva” sul famoso personaggio.

Sono entusiasta di poter raccontare una storia così suggestiva su quest’uomo leggendario e il suo brand iconico, ha detto l’ideatore Steven Knight.

Da italiano mi sento onorato di poter raccontare la storia di Enzo Ferrari, un esempio fulgido di eccellenza italiana, ha aggiunto Sollima.

e ancora:

Attraverso il rapporto che aveva con il Ferrari Spring Team, i cinque piloti che Enzo ha “adottato” nella sua scuderia dopo la perdita del suo primogenito, andremo a scoprire le sue qualità uniche, il suo grande talento e l’ossessione oscura che ha trasformato quest’uomo in leggenda.

Credit Foto: Ugo Cuesta, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons