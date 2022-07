TESS PARKS LIVE IN ITALIA PER 4 DATE A SETTEMBRE

Tess Parks porterà live in Italia il suo nuovo disco pubblicato lo scorso 20 maggio “And Those Who Were Seen Dancing” e pubblicato sulla mitica label Fuzz Club.

Dopo anni di tour internazionali ed una lunga collaborazione con Anton Newcombe (l’ultimo album inciso insieme risale al 2018), Tess Parks torna con un lavoro composto da sola, dopo il debutto “Blood Hot” del 2013, pubblicato dalla label 359 Music di Alan McGee.

I brani sono stati assemblati tra il 2019 ed il 2021 a Londra, Toronto e Los Angeles ed il risultato è un disco che mescola la ‘spoken poetry‘ di Lydia Lunch e Patti Smith ad atmosfere che richiamano Doors (vedasi il sapiente uso dell’organo in alcuni brani) e, ovviamente, la psichedelia dei Brian Jonestown Massacre.

Ecco il dettaglio delle date:

20/09/2022 @ Genova, La Claque

21/09/2022 @ Roma, Diffuse Sound / Teatro Garbatella

22/09/2022 @ Milano, Arci Bellezza

23/09/2022 @ Bologna, Covo Club

Credit Foto: Luz Gallardo