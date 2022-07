TRACK: POSTER PAINTS

Il gruppo scozzese dei Poster Paints (Simon Liddell e Carla J Easton) ci da la bella notizia: il disco d’esordio è in arrivo. Il nuovo assaggio è la micidiale “Falling Hard”, che brilla per la sua melodia e un guitar-pop tipicamente “made in Scotland” che ci fa impazzire.

Il 14 ottobre uscirà quindi l’album di debutto autointitolato dei Poster Paints. “Il progetto è nato per caso, prima che la pandemia prendesse il via“, racconta Carla, “Simon mi aveva mandato un brano strumentale per un cortometraggio e mi aveva chiesto se potevo metterci delle voci. Ho completamente frainteso quello che mi stava chiedendo di fare e ho scritto un’intera canzone su quel brano musicale e gliel’ho rispedita via e-mail. Quando sono iniziate le chiusure, abbiamo deciso entrambi di provare a fare altre canzoni come questa: era un modo per continuare a collaborare quando non potevi nemmeno fare una passeggiata fuori con qualcuno di un’altra famiglia, figuriamoci stare in una sala prove con qualcuno“.

