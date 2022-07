TRACKS: PENCEY SLOW

I Pencey Slow presentano i nuovi brani “The Run I. & II.”. I due brani, che vedono il contributo di Stéphane “Neige” Paut degli Alcest e di Justin K. Broadrick (Godflesh, Jesu), sono tratti dal secondo full-length della band dreamgaze, “Neglect”, la cui uscita è prevista per il 19 agosto (pre-order).

La band (Diane Pellotieri e Clément Hateau) commenta così i brani: “La prima parte della canzone, ‘The Run I.’, parla dell’amore per se stessi, quello che ci fa dubitare, quello per cui lottiamo costantemente per raggiungerlo“, spiega la cantante e chitarrista Diane Pellotieri. “Nel secondo capitolo, ‘The Run II.’ si intravede un modo per trovare la serenità, ma bisogna correre per arrivare alla luce, altrimenti tutto ciò che spaventa ci raggiunge“.

Il disco è stato anticipato da altri due brani…

L’intero nuovo album è dedicato al tema dell’identità. Che cosa rende gli esseri umani ciò che pensano di essere e, allo stesso tempo, come proiettano o nascondono la loro immagine di sé agli altri. Siamo plasmati dal nostro codice genetico o diventiamo ciò che ci viene detto di essere dalla nostra famiglia e dai nostri coetanei? È la nostra lingua, il Paese o la società in cui viviamo o la cultura con cui cresciamo?

