ALBUM: ATMOS BLOOM

E finalmente siamo arrivati all’esordio. Album o mini che sia poco importa, l’importante è che dopo tanti ottimi singoli, la premiata ditta Curtis Paterson & Tilda Gratton ci delizia con “Flora”, il primo biglietto da visita sulla lunga distanza.

Flora by atmos bloom

La band ci delizia con le sue trame dream-pop, che sanno essere davvero minimaliste, a tratti, ma sempre accattivanti ed evocative. L’alchimia tra i due musicisti è perfetta ed è un piacere godere di queste delizie pop che si fanno sbarazzine, irresistibili e dolcemente shoegaze in “Daisy”, ma sono invece più pregnanti e oscure in un pezzo magnifico come “Something Other Than You”. La forza dei atmos bloom è proprio questa, ovvero risultare credibile in tutte le sue vesti, sia che punti sulla leggerezza di “Picnic In The Rain” e i suoi arpeggi delicati, sia nella conformazione più spartana di “Almost Natural”, sia con i ritmi bassi e il mood avvolgente di “Morning Sun”.

Ottimo lavoro!

