GLI HOUSE OF LOVE ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM: “CLOUDS” E’ IL PRIMO ASSAGGIO

Gli House Of Love annunciano il loro nuovo album. Il seguito di “She Paints Words In Red” del 2013, “A State Of Grace” (atteso il 16 settembre) è stato scritto e registrato da Guy Chadwick, colonna portante della band. La pubblicazione arriva giusto al seguito del Box Set di 8CD che comprende le loro registrazioni per la Fontana dei primi anni ’90, “Burn Down The World”.

Guy dice: “È la migliore serie di canzoni che ho scritto da anni e la pandemia mi ha ironicamente dato il tempo e lo spazio per sviluppare e arrangiare le canzoni“. L’album è stato registrato con una nuova formazione, originariamente messa insieme per il tour americano del 30° anniversario, ora riprogrammato per ottobre. Nella formazione attuale Guy (voce/chitarra) è affiancato da Keith Osborne (chitarra solista), Hugo Degenhardt (batteria) e Harry Osborne (basso).

“A State Of Grace”, a come ci dicono le note stampa, è una raccolta eclettica di brani, dalla trascinante e grintosa “Clouds” al groove inquietante e atmosferico di “Sweet Loser”, alla potente ballata “In My Mind” e al finale folk di “Just One More Song”. È la prima volta che nelle registrazioni della band compaiono strumenti come l’arpa, la chitarra a pedale e la lap steel, il banjo e il violino, che si aggiungono alle sonorità chitarristiche uniche che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nella musica dei The House of Love.

Il primo assaggio è la grintosa “Clouds”.



L’album è stato registrato al Pett Sounds e mixato da Warne Livesey dei Babe Rainbow.

Tracklist:

Sweet Loser

Light Of The Morning

Melody Rose

Clouds

Into The Laughter

Hey Babe

Sweet Water

Queen Of Song

In My Mind

A State Of Grace

Dice Are Rolling

Just One More Song