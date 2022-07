JELLO BIAFRA NON E’ AFFATTO SODDISFATTO DEL NUOVO MIX DI “FRESH FRUIT FOR ROTTING VEGETABLES” CHE USCIRà, RISTAMPATO, A SETTEMBRE

È in uscita a settembre una nuova ristampa dell’album di debutto dei Dead Kennedys del 1980, “Fresh Fruit for Rotting Vegetables”, che presenta un nuovo mix dell’album realizzato dal veterano Chris Lord-Alge. Il lavoro è stato commissionato dall’attuale formazione della band, che non comprende il frontman originale Jello Biafra. Dopo essere stato interpellato più volte, Jello ha finalmente espresso la sua opinione sul nuovo mix 2022 dell’album. Non approva e la cosa non ci sorprende.

“Non è stato ‘supervisionato dalla band’, come sostiene il comunicato stampa“, dice Jello. “Sono stato deliberatamente escluso. Nessuna persona della band o dell’etichetta mi ha contattato. E nemmeno Chris Lord-Alge, che ha realizzato il remix. Credo che non gli importasse o non apprezzasse affatto quello che avevo portato alla band. Senza di me quelle canzoni non esisterebbero“.

In risposta alle affermazioni della stampa secondo cui il nuovo mix “aggiunge profondità senza perdere nulla dell’energia originale“, Jello dice: “Non per le mie orecchie!“, aggiungendo: “Certo, il suono è un po’ più pieno, un po’ più caldo, con un po’ più di fondo. Ma la presenza e la potenza in gamma alta, così cruciali per il punk in piena regola, suonano attenuate e smussate, persino ovattate“. Poi dice: “A me sembra un suono debole, mi dispiace“.

Biafra si chiede anche perché abbiano preso Chris Lord-Alge. “Hanno speso almeno tre volte di più per Lord-Alge di quanto sia costato fare l’album originale!!!” e nota che la biografia di Wikipedia descrive Lord-Alge come “noto per aver modellato mix per piccoli altoparlanti e radio FM. Se questo è il vostro genere, questo è il “Fresh Fruit…” che fa per voi“. Il suo consiglio, visto che nel comunicato Biafra elenca come vi siano altre ristampe ben più incisive, insomma è “ASCOLTATE PRIMA DI COMPRARE“.

Credit Foto: Montecruz Foto from Berlin, Alemania, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons