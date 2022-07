THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI INTERPOL, …TRAIL OF DEAD, BLACK MIDI (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

INTERPOL – “The Other Side of Make-Believe”

[Matador]

C’è poco da dire o da girarci intorno: il disco più atteso di questo mese di luglio è proprio il nuovo lavoro degli Interpol. Il disco ha preso forma nel 2020, e nei primi mesi del 2021 la band si è riunita per lavorare insieme sul nuovo materiale in una casa in affitto sui monti Catskill, prima dei ritocchi finali dati a Londra, insieme a Flood e Alan Moulder. Siamo riusciti a trarre il meglio da questa situazione, dice Samuel Fogarino sull’esperienza di scrivere da soli, e Daniel Kessler ribadisce: Lavorare da soli è stato forte inizialmente, ma ci ha dato modo di aprire un capitolo del tutto nuovo per noi. Di solito scriviamo dal vivo, ma per la prima volta non urlo su una batteria, dice Paul Banks, che ha scritto i brani mentre era in isolamento a Edimburgo, Io e Daniel abbiamo un’intesa abbastanza forte da poter immaginare come la mia voce si sarebbe adattata alle demo che ha inviato via email. È come Mickey Rourke in Barfly, che canta a un cliente all’estremità del tavolo, e non abbiamo mai sentito il bisogno di trasformare quella fumosa intimità in qualcosa di grande e rumoroso quando si è trattato di provare e registrare..

…AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD – “XI: Bleed Here Now”

[InsideOutMusic]

Undicesimo album per i Trail Of Dead. L’arte ha un ruolo da svolgere nel prossimo decennio: deve indirizzare l’umanità verso le soluzioni. La nostra speranza è che, ampliando i modi in cui ascoltiamo e sentiamo, epossiamo espandere il nostro potenziale interiore (i miei genitori direbbero spirituale) per la soluzione dei problemi a venire, ha dichiarato il cantante Conrad Keely. Un disco “educativo” quindi?

BLACK MIDI – “Hellfire”

[Rough Trade]

Il frontman Geordie Greep descrive così il disco: …se “Cavalcade” era un dramma, “Hellfire” è come un film d’azione epico che approfondisce temi sovrapposti di dolore, perdita e angoscia. “Hellfire” è in prima persona e racconta le storie di brutti personaggi. Quasi tutti quelli raffigurati sono degli stronzi. Quasi tutto quello che scrivo proviene dalla realtà, da qualcosa che ho sperimentato, esagerato e annotato. Non credo nell’inferno, ma ho sempre amato i film e qualsiasi altra cosa con una rappresentazione dell’inferno. L’inferno di Dante. Quando Homer va all’inferno nei Simpson. C’è un robot Hell in Futurama. Isaac Bashevis Singer, uno scrittore ebreo che ritrae un Satana che interferisce nella vita delle persone.

BEABADOOBEE – “Beatopia”

[Dirty Hit]

Diamo il bentornato a Beabadoobee, pronta a confermare, con questo secondo album, tutto quanto di buono si era detto con l’esordio. Vi ricordate? Si era parlato di grunge, di anni ’90, mentre ora addirittura la si definisce come l’icona della Gen Z. Il disco, a quanto ci dice la fanciulla, rappresenta è un mondo fantastico ma molto intimo che lei stessa ha inventato quando aveva 7 anni e che ha sempre custodito dentro di sé. Gli ottimi singoli ci sono stati il resto? Giudicate oggi voi…

JEFF BECK & JOHNNY DEPP – “18”

[Deuce Music]

La collaborazione che dal 2020 ad oggi ha calcato diversi palchi prestigiosi tenendo botto alla tempesta mediatica dell’arci paparazzato ‘affaire Amber Heard‘ trova oggi sfogo anche in ‘formato fisico’.

“18” è il classico mix di cover (Killing Joke, Beach Boys, Marvin Gaye, Velvet Underground) e brani inediti (scritti per lo più da Depp).

Dentro ci trovi anche la cover di “Isolation” di John Lennon primo brano ufficiale registrato dalla coppia Beck/Depp.

ELF POWER – “Artificial Countrysides”

[Yep Roc]

Primo album in 5 anni per i veterani indie-rock di Athens, Georgia.

Per l’occasione gli Elf Power firmano per la prestigiosa Yep Roc:

Siamo entusiasti di lavorare con Yep Roc! Molti dei nostri amici e collaboratori come Robyn Hitchcock, The Apples in Stereo, The Minus 5,e i No Ones hanno lavorato con l’etichetta, quindi non vedevamo l’ora di unirci al roster di Yep Roc.

GOD IS AN ASTRONAUT – “The Beginning Of The End”

[Napalm Records]

I God Is An Astronaut si rinchiudono nel Windmill Lane Recording Studio di Dublino e rimettono mani al loro debut album “The End Of The Beginning”:

Quando abbiamo registrato “The End Of The Beginning” avevamo solo un’attrezzatura limitata; non siamo riusciti nemmeno a registrare le esibizioni dal vivo complete…, rivela il bassista Niels Kinsella. “The Beginning Of The End” ci ha dato l’opportunità di eseguire l’intero album dal vivo e ci ha permesso di portare più sentimento ed espressione alla musica e alle canzoni. Siamo molto entusiasti di condividere questo con tutti voi.

SUPERORGANISM – “World Wide Pop”

[Domino]

A distanza di quattro anni dal loro omonimo primo album, tornano i Superorganism con nuovo disco ricco di ospiti: Stephen Malkmus, CHAI, Pi Ja Ma, Dylan Cartlidge e Gen Hoshino.

Con tredici tracce che colpiscono un equilibrio tra artificio e serietà, tra sciocchezza fantascientifica e intensità esistenziale, “World Wide Pop” è una vetrina per la comprensione appena approfondita dei Superorganism dei reciproci interessi e impulsi, il tipo di convergenza creativa che ci si aspetta quando amici online iniziano a passare del tempo insieme IRL (il loro debutto è stato completato prima che l’intera band fosse mai stata nella stessa stanza allo stesso tempo).

WORKING MEN’S CLUB – “Fear Fear”

[Heavenly Recordings]

Secondo album per i Working Men’s Club, che raccontano così questo nuovo “Fear Fear”:

Per quanto riguarda i testi, il primo album era principalmente una documentazione personale; questo è un misto tra quella e uno sguardo in terza persona. Mi piace il contrasto tra musica allegra e confortante, e testi molto scuri. Non è come il primo, un disco minimalista. E questo perché ci sono state molte più cose da raccontare.

LIZZO – “Special”

[Atlantic]

Lizzo non ha problemi a sbilanciarsi presentando il suo atteso ritorno:

Lo dico io prima dei critici: “Special” sarà la colonna sonora dell’estate… È pensato per spingere in pista e non solo quella dove si balla.. voglio che faccia sentire ciascuno unico: speciale, appunto.

Superare il successo planetario di un brano come “Juice” non sarà facile ma a giudicare i rimbalzi su tik tok dell’ultimo singolo “About damn time” l’impresa sembra tutt’altro che impossibile.

BELIEF – “Belief”

[Lex Records]

Stella Mozgawa, batterista delle Warpaint, e Boom Bip, al secolo Bryan Charles Hollon noto produttore di Los Angeles (era nei Neon Neon con Gruff Rhys dei Super Furry Animals), uniscono le forze e danno alle stampe il debut album del progetto Belief.