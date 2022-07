INDIGO SPARKE ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “HYSTERIA”: IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “PRESSURE IN MY CHEST”

La cantautrice australiana Indigo Sparke ha annunciato il suo secondo album, “Hysteria”. Il seguito di “Echo” (che ci era piaciuto tantissimo), pubblicato lo scorso anno, uscirà il 7 ottobre via Sacred Bones: già attivo il pre-order. L’album è stato prodotto da Aaron Dessner dei The National, e Indigo dice: “Ho avuto una forte sensazione intuitiva di voler fare questo album con Aaron. Ci eravamo già incontrati una volta a Eau Claire, così ho chiesto al mio manager di contattarlo. Quando ci siamo sentiti la prima volta, abbiamo parlato di co-scrivere da zero, avevo una grande cartella di demo ma ero nervosa a condividerli, ma dopo averli ascoltati mi ha detto: ‘C’è già così tanto su cui lavorare‘. Aaron è una persona incredibile, sentire la sua generosità e sentirlo al mio fianco è un vero dono“, continua l’artista. “Mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi a un modo diverso di lavorare e per affidare la mia fiducia e il mio cuore a lui e alla sua visione, ma mi è sembrato così naturale e siamo diventati molto amici nel corso del processo“.

“Ho iniziato a sentire le idee ascoltando la sua voce quasi subito“, aggiunge Aaron. “Ci siamo sentiti per telefono e abbiamo parlato a lungo. È stata incredibilmente aperta e gentile, e dal momento in cui abbiamo iniziato a lavorare è stata davvero fonte di ispirazione creativa. Ci si sente sempre come in uno strano miracolo quando nascono canzoni che si vogliono ascoltare in continuazione, e questo è stato sicuramente il caso del suo disco. Mi sembra coeso, senza tempo e ispirato in un modo che so che continuerò a riascoltare. Penso che la chimica sia giusta“.

Per la realizzazione dell’album, Indigo si è avvalsa della collaborazione di Shahzad Ismaily, collaboratore di lunga data, e del batterista Matt Barrick dei The Walkmen e dei Muzz.

Il primo singolo è “Pressure in My Chest” e il video che lo accompagna è diretto da Madeline Clayton.

Tracklist

1. Blue

2. Hysteria

3. Pressure In My Chest

4. God Is A Woman’s Name

5. Why Do You Lie?

6. Pluto

7. Infinity Honey

8. Golden Ribbons

9. Real

10. Sad Is Love

11. Set Your Fire On Me

12. Hold On

13. Time Gets Eaten

14. Burn